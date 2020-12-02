«Зачем мучить людей». Депутат ЗС Пермского края предложил сделать 31 декабря выходным днем

Депутат ЗС предложил сделать 31 декабря выходным днем. Фото: Анна Маркова

Депутат Законодательного собрания Пермского края и руководитель фракции ЛДПР Олег Постников предлагает сделать 31 декабря выходным днем. По его словам: «Это реальное желание жителей страны».

На своей странице в Instagram он сообщил, что депутаты фракции ЛДПР в Госдуме внесли соответствующий законопроект, но депутатское большинство его не подержало.

- Координаторы региональных отделений ЛДПР, депутаты, в различных субъектах страны обращаются в адрес губернаторов с предложением сделать 31 декабря выходным днем и перенести рабочий день на другую дату, - говорит Олег Постников. - В некоторых регионах губернаторы так и поступили. Надеемся в Пермском крае власти с пониманием отнесутся к нашему предложению.