Сотрудники Правительства Пермского края проведут день приема граждан

Личный прием пройдет по адресу: Пермь, ул. Куйбышева, 14. Фото: Василий Вахрин

В Перми 14 декабря уполномоченные лица Правительства Пермского проведут общероссийский день приема граждан.

Личный прием пройдет по адресу: Пермь, ул. Куйбышева, 14, с 12.00 до 20.00. Если вы хотите попасть на прием, пройдите обязательную предварительную запис при предъявлении паспорта.

Запись на личный прием осуществляется по 11 декабря в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (в пятницу с 9.00 до 17.00) по телефонам: 8 (342) 253-70-03, 8 (342) 253-70-64.

Для предварительной записи на личный прием нужно сообщить ФИО, дату рождения, адрес места проживания или нахождения, номер телефона, краткое содержание вопроса.

ВАЖНО!

На личный прием не допускаются посетители:

- с повышенной температурой тела либо другими внешними признаками болезни (кашель, чихание, насморк);

- предварительно не записавшиеся на прием;

- пришедшие с опозданием.