«Побит очередной рекорд». В Пермском крае коронавирус выявили у 304 человек

Общее число заболевших в Пермском крае достигло 21 284. Фото: архив "КП"

Опубликованы последние данные о заболевших коронавирусной инфекцией в Пермском крае. Роспотребнадзор сообщает о 304 новых случаев за сутки. Это рекорд по числу заболевших с начала пандемии. Из них 90 человек проходят лечение в больницах, 214 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Скончались еще 15 пациентов.

Из 304 новых заболевших - 105 мужчин, 198 женщин и 1 ребенок. Среди взрослых: младше 45 лет – 25 человек, 145 человек в возрасте 45-65, 133 человека старше 65 лет.

Общее число заболевших в Пермском крае достигло 21 284. Ежесуточный прирост больных составил 1,4% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,0 (на 1 декабря – 1,0).