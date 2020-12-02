Завершено строительство дома от ПЗСП в микрорайоне Вышка 2

Фото: АО «ПЗСП»

Новый дом от ПЗСП пользовался хорошим спросом и доверием со стороны покупателей. Все квартиры в доме по ул. Иньвенской, 19 были проданы еще за полгода до окончания строительства. Люди доверяют ПЗСП как надежному застройщику, ценят качество домов и высокий уровень отделки квартир. На спрос повлияла не только репутация ПЗСП, но и удачное расположение дома в микрорайоне Вышка 2 с развитой инфраструктурой и транспортной доступностью.

Новостройка построена по фирменной технологии компании ПЗСП - серии Э-600. В доме предусмотрено все для комфорта жителей: входы в подъезд с уровня земли, просторные парадные, два лифта, в каждой квартире есть места для хранения. А разнообразие планировок позволило каждому клиенту выбрать квартиру на свой вкус. В квартирах выполнена высококачественная чистовая отделка «под ключ»: светлые обои и линолеум, плитка в ванной комнате, шкафы-купе, улучшенные межкомнатные двери и металлические входные двери производства ПЗСП.

Фото: АО «ПЗСП»

По словам генерального директора АО «ПЗСП» Евгения Демкина, все объекты компания ПЗСП сдает в указанные в договоре сроки, и этот дом не исключение. Несмотря на сложности, вызванные пандемией коронавируса, дом сдан точно в срок, и первые новоселы смогут отметить Новый год уже в новых квартирах. Это в очередной раз доказывает, что ПЗСП – застройщик, которому можно доверять.

Для приемки квартиры с 14 по 30 декабря новоселам предварительно необходимо записаться по тел. 8 (800) 300-79-77 или на сайте pzsp.ru.

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