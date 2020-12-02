Более 35 тысяч жителей в 9 регионах Волго-Вятского банка подключились к телемедицине сервиса СберЗдоровье

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Пользователями телемедицинских услуг на базе сервиса СберЗдоровья, входящего в экосистему Сбера, стали более 35 тыс жителей 9 регионов Волго-Вятского банка. Основная задача сервиса — сделать процесс записи к врачу максимально прозрачным, удобным и быстрым, чтобы пациенты могли в любое время получить качественную медицинскую помощь.

Также медицинским сервисом СберЗдоровье могут воспользоваться и юридические лица. Теперь сервис доступен в маркетплейсе интернет-банка для юридических лиц СберБизнес. Для предпринимателя это возможность подключить своих сотрудников к телемедицине — онлайн-консультациям врачей по видео, аудио и в чате. Доктор отвечает в течение нескольких минут, а его заключение автоматически сохраняется в телефоне.

Сервис предоставляется в трех годовых тарифных планах:

- «Все врачи онлайн» — безлимитные консультации 24/7 с терапевтом и педиатром, консультации врачей ещё 15 специальностей по предварительной записи;

- «Семейное здоровье» — безлимитные консультации 24/7 с терапевтом и педиатром, безлимитные онлайн-консультации с узкопрофильными врачами по предварительной записи и две очные консультации с врачами любой специализации (по направлению);

- «Психолог онлайн» — неограниченное количество онлайн-консультаций с ведущими психологами.