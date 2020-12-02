Препарат «Арепливир» - одна из последних разработок фармкомпании в лечении коронавируса.

В Пермь привезли препарат «Аплевир». Это современное лекарство, которым лечат коронавирусную инфекцию. Фармкомпания «Промомед» отправила тысячу упаковок специально для наших медиков, которые больше всего подвержены риску и ежедневно подвергают себя риску заражения.

В формате видеоконференции заместитель председателя Правительства Пермского края Сергей Никифоров провел встречу главврачей медучреждений Прикамья, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, с делегацией фармацевтической компании «Промомед», прибывшей в регион с благотворительной акцией помощи медицинским работникам.

Препарат «Арепливир» - одна из последних разработок фармкомпании. Во время клинических исследовании было доказано, что он помогает предотвратить переход заболевания в более тяжелую форму, ускоряет выздоровление, а также позволяет легче переносить болезнь.

Когда в Прикамье возникла острая нехватка лекарственных препаратов для лечения коронавируса, в решение проблемы включился лично губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Он договорился с компаниями-производителями о поставке в регион противовирусных медикаментов. Благодаря чему в Пермский край привезли крупные партии «Парацетамола» (150 тысяч упаковок), «Арбидола» (100 тысяч пачек), «Номидеса» (15 тыс. упаковок) и «Азитромицина» (10 тысяч пачек). В ближайшие дни ожидается поставка еще 27 тысяч упаковок «Арбидола».

- Пермский край стал четвертым регионом страны, в который производитель лекарственных препаратов отправил бесплатную партию препарата «Арепливир» для лечения работающих в «красной зоне» врачей, - сказал председатель совета директоров холдинга «Промомед» Петр Белый. - Благодаря личным договоренностям с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным в Прикамье доставлена 1 тысяча упаковок лекарства, что в два раза больше объема поставок бесплатных медикаментов в другие субъекты РФ, куда привезли по 400-500 пачек.

У пермских врачей уже есть опыт использования аналогов «Арепливира».

«Мы используем препарат для пациентов без противопоказаний при средне-тяжелом и тяжелом течении COVID-19. При этом побочные явления наблюдаем нечасто», - сказал главный врач Пермской краевой клинической больницы Анатолий Касатов.

Пермский край заключил с фармкомпанией «Промомед» контракт на поставку еще 7 тысяч упаковок «Арепливира». Они будут использоваться для лечения больных коронавирусом в стационарах и выдаваться заболевшим, находящимся на амбулаторном сопровождении. На эти цели направлено почти 33 млн руб.

Напомним, на закупку препаратов для лечения коронавируса у пермяков их федерации направлено почти 98 млн руб. Бесплатные лекарства смогут получить порядка 12,5 тысяч жителей региона.

Обязательным условием получения лекарств является – положительный тест на коронавирус, подтвержденный Роспотребнадзором, либо внебольничная вирусная пневмония.

Справка

Лекарственный препарат «Арепливир» (международное непатентованное наименование – Фавипиравир) – противовирусное средство, используется при этиотропной терапии новой коронавирусной инфекции. Входит в методические рекомендации Минздрава России по лечению коронавирусной инфекции и распоряжением Правительства РФ включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.