Пермяков на этой неделе ждут отключения холодной воды

Дольше всего воды не будет в домах на улице Геологов, Рязанская и Леонова. Фото: архив "КП"

В Перми больше десятка домов останутся без холодной воды на этой неделе. Компания «Новогор-Прикамье» будет проводить ремонтные работы. Запастись водой стоит жителям домов по следующим адресам:

2 декабря с 10.00 на сутки (до 10.00 3 декабря) не будет в домах на улицах: Геологов 1, 6, Леонова, 43А, 43Б, 60, Рязанская, 103, 103А, 105.

3 декабря отключат холодную воду с 9.00 до 16.00 на улице Вагонной, 29/1, Хабаровской, 36, 38, 40, 44.

4 декабря с 9.30 до 19.00 не будет воды по улице Елькина, 12.