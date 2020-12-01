«Ласточка» вновь отправится из Перми в Екатеринбург

Первая «Ласточка» выехала из Екатеринбурга. Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Завтра утром, 2 декабря, из Перми в Екатеринбург отправится первая после полугодового перерыва «Ласточка». Движение скоростного электропоезда отменяли весной из-за пандемии коронавируса. Во вторник, 1 декабря, в 17.16, «Ласточка» выехала из Екатеринбурга. В Пермь поезд придет в 22.14. Таким образом, время пути составит менее пяти часов. Путь от Екатеринбурга до Перми поезд проделывает на полчаса быстрее, чем раньше.

Из Перми «Ласточка» уйдет в 6.40, прибудет в Екатеринбург в 11.23, таким образом время в пути составит 4 часа 43 минуты - на 33 минуты меньше, чем весной.

Планируется, что рейсы «Ласточек» будут ежедневными. При этом до 25 декабря стоимость билетов будет снижена с 1051 рубля до 389 - 403 рублей, то есть билеты пока станут дешевле в два с лишним раза.