В Перми автобус № 42 заменят на другой

Автобус № 42 заменили на автобус №108. Фото: Василий Вахрин

В Перми с 1 декабря не будет ходить автобус под номером 42, его заменят на другой. Теперь доехать до аэропорта «Большое Савино» можно будет на межмуниципальном автобусном маршруте №108 от Автовокзала.

- На маршруте №108 будут действовать все городские льготы, тарифы, проездные документы а также система бесплатных пересадок, - рассказали в департаменте транспорта администрации Перми,.

Пересесть с любого городского маршрута (или на любой городской маршрут) можно в течение 40 минут. Также будет сокращен интервал движения до 10-12 минут в часы-пик.

Маршрут следования автобуса №108 будет проходить по шоссе Космонавтов, затем по дороге «Пермь - Усть-Качка». При этом автобус будет совершать остановку на всех остановочных пунктах, как и маршрут №42 ранее. Это остановки «Автовокзал», «Мильчакова», «Блюхера», «Манеж «Спартак», «Печатная фабрика «Гознак», «9 Мая», «Больничный городок», «Одоевского», «Космонавта Леонова», «СК им. Сухарева», «Дениса Давыдова», «Милиционера Власова», «Школа №107», «Верхние Муллы», «Спортшкола «Олимпиец», «Совхозная», «Хмели», «Деревня Песьянка», «Деревня Ванюки», «Деревня Крохово», «Деревня Большое Савино», «Аэропорт «Большое Савино» (новый терминал)».