«Нужны все группы крови». В декабре в Пермском крае будут работать выездные бригады Службы крови

Ежегодно кровь сдают около 28 тысяч жителей региона. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пермская краевая станция переливания крови вновь запускает работу выездных бригад. В декабре Служба крови проведет 22 выездных дня донора в 13 городах края. В донорской крови и ее компонентах по-прежнему нуждаются пациенты, которые готовятся к плановым хирургическим операциям, к родовспоможению; пациенты с определенными заболеваниями, в том числе с заболеваниями крови.

Жители Пермского края активно становятся донорам. Ежегодно кровь сдают около 28 тысяч жителей региона.

График дней донора в декабре:

1 декабря - Очер

2 декабря - Теплая

2 и 3 декабря - Кудымкар

7,8,9 и 10 декабря - Чусовой

8 декабря – Березовка

11 декабря – Троельга

14, 15 и 16 декабря - Губаха

15 декабря – Суксун

17 декабря - Гремячинск

21, 22, 23 и 24 декабря - Горнозаводск

23 декабря – Чернушка (прием ведут специалисты Кунгурского филиала ГБУЗ «ПКСПК»)

28 декабря - Частые

29 декабря - Павловский

Время и адрес работы бригад можно узнать здесь.