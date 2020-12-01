«Нужны все группы крови». В декабре в Пермском крае будут работать выездные бригады Службы крови

Ежегодно кровь сдают около 28 тысяч жителей региона.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пермская краевая станция переливания крови вновь запускает работу выездных бригад. В декабре Служба крови проведет 22 выездных дня донора в 13 городах края. В донорской крови и ее компонентах по-прежнему нуждаются пациенты, которые готовятся к плановым хирургическим операциям, к родовспоможению; пациенты с определенными заболеваниями, в том числе с заболеваниями крови.
Жители Пермского края активно становятся донорам. Ежегодно кровь сдают около 28 тысяч жителей региона.
График дней донора в декабре:
1 декабря - Очер
2 декабря - Теплая
2 и 3 декабря - Кудымкар
7,8,9 и 10 декабря - Чусовой
8 декабря – Березовка
11 декабря – Троельга
14, 15 и 16 декабря - Губаха
15 декабря – Суксун
17 декабря - Гремячинск
21, 22, 23 и 24 декабря - Горнозаводск
23 декабря – Чернушка (прием ведут специалисты Кунгурского филиала ГБУЗ «ПКСПК»)
28 декабря - Частые
29 декабря - Павловский
Время и адрес работы бригад можно узнать здесь.