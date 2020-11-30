В Перми с 1 декабря изменятся несколько автобусных маршрутов

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По просьбам жителей Индустриального района связать остановку «Ипподром» с улицей Карпинского, власти изменили маршрут автобусов №28 и №29. С 1 декабря автобусы будут ездить по улицам Мира и Леонова, также на маршрутах появятся автобусы с низкопольными площадками.

В Свердловском районе изменения затронут автобусный маршрут №51 «микрорайон Владимирский – станция «Пермь-1».

- В связи с существенным снижением посещаемости набережной и завершением дачного сезона будет изменено расписание маршрута. Последнее отправление от станции «Пермь-1» будет осуществляться в 22:20. При этом часть рейсов из микрорайона Владимирский будет выполняться до улицы Советской, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Кроме того, с 1 декабря также изменится расписание на автобусных маршрутах №16 «микрорайон Владимирский – микрорайон Запруд», №19 «Липовая гора – улица Попова» и №59 «микрорайон Юбилейный – аэропорт Бахаревка – улица Милиционера Власова».