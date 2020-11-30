Пермь
Еще
Радио
Пермь
Еще
Радио
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

«Нанес пять ударов кухонным ножом». В Пермском крае за убийство осудят молодого жителя Чердыни

Преступление произошло во время пьяного застолья
Виктор Правдин
КомментироватьОставить комментарий
-

-

Фото: архив "КП"

Преступление произошло в одной из квартир в Чердынском районе. В ночь на 1 октября там выпивала компания мужчин. Во время застолья между 30-летним молодым человеком и его знакомым произошла ссора. Обвиняемый взял кухонный нож и нанес пять ударов в грудь своему оппоненту. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

ЧП