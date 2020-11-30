«Нанес пять ударов кухонным ножом». В Пермском крае за убийство осудят молодого жителя Чердыни

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Преступление произошло в одной из квартир в Чердынском районе. В ночь на 1 октября там выпивала компания мужчин. Во время застолья между 30-летним молодым человеком и его знакомым произошла ссора. Обвиняемый взял кухонный нож и нанес пять ударов в грудь своему оппоненту. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.