«Путешествуем везде: по горам и по воде»: проект из Чусового выиграл грант Ростуризма

Фото: Оксана Трапезникова

- Мы более пяти лет организуем сплавы по рекам, - рассказала Оксана Трапезникова, руководитель организации «Экотур». – Нередко с нами в путешествие отправлялись дети-инвалиды вместе со своими родителями. Я видела, что они хотят и могут заниматься туризмом, только для этого нужно иметь специализированное оборудование. И у меня появилась мечта – дать им такую возможность, сделать походы для них комфортней и интересней. Мечтала, чтобы катамараны для них были удобней, стоянки на берегу безопасней, чтобы можно было вывозить детей на природу не только летом, но и зимой.

Оксана Трапезникова разработала проект «Инклюзивное такси «Путешествуем везде: по горам и по воде», который победил в конкурсе Ростуризма в номинации «Реализация социальных проектов, направленных на создание и развитие доступной туристской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья». Оксана и ее муж Олег выиграли грант в размере 2,9 миллиона рублей, на эти средства предприниматель обновит катамараны, купит лодку с мотором, снегоходы и сани для инклюзивных походов.

В будущем Оксана планирует создать три новых маршрута, обустроить на берегу рек Усьвы и Чусовой три туристические стоянки, адаптированные для туристов с ограниченными возможностями здоровья.

- Идея нашего проекта – сделать туризм в Чусовом всесезонным. Теперь у нас появятся и зимние экскурсии, доступные для людей с ограниченными возможностями здоровья, - говорит Оксана Трапезникова.

Всего, как сообщили в Агентстве по туризму и молодежной политики Пермского края, обладателями гранта от Ростуризма стали 9 компаний из Прикамья. По итогам конкурса гранты получили 474 компании из 85 регионов, то есть в Прикамье победителей больше, чем в среднем по России.