Горнолыжный комплекс «Иван-гора» стал победителем конкурса Ростуризма

Фото: горнолыжный комплекс «Иван-гора»

В Прикамье начался горнолыжный сезон. Вскоре посетителей примет горнолыжный комплекс «Иван-гора», расположенный в 25 километрах от центра Перми. Туристов, приехавших на «Иван-гору», ждут новшества - комплекс стал одним из победителей грантового конкурса Ростуризма.

Спортивный комплекс на Иван-горе был создан в начале 80-х годов. Здесь проходили лыжные гонки VIII зимней Спартакиады народов РСФСР, а в 1989 году - финальные соревнования по лыжным гонкам IX зимней Спартакиады народов РСФСР и I зимних Всесоюзных спортивных игр молодежи. А в 2002 году на «Иван-горе» был запущен бугельный подъемник, что дало старт горнолыжному направлению.

Также комплекс «Иван-гора» стал официальным региональным центром программы «Лыжи мечты» в Пермском крае. Эксперты признали, что он отвечает всем необходимым требованиям для людей с ограниченными возможностями здоровья.

- Но мы понимали, что нужно развиваться дальше, совершенствовать уровень сервиса, - говорит генеральный директор комплекса «Иван-гора» Александр Котельников. - И в первую очередь необходима автоматизация процессов, таких как оформление ski-pass, оплата услуг в кассах, прокат инвентаря, заказ инструктора. Мы приобрели роботизированный терминал, который распознает лица сотрудников, создаем «электронную очередь». Все это позволит значительно увеличить пропускную способность комплекса.

Проект по автоматизации горнолыжного комплекса «Иван-гора» вошел в число победителей конкурса Ростуризма, которые в этом году смогут получить федеральные гранты на реализацию своих проектов в сфере внутреннего и въездного туризма. Всего, как сообщили в краевом Агентстве по туризму и молодежной политики, из 474 компаний-победителей - девять представляют Пермский край. На реализацию конкурса Правительство России выделило 1,2 миллиарда рублей. Каждый из победителей получит до 3 миллионов рублей на развитие своих проектов, при этом сами предприниматели должны вложить не менее 30 процентов собственных средств.