В Пермском крае будут активно строить глэмпинги

Глэмпинг - проект Сергея Ажгихина.

В 2021 году в Пермском крае по поручению губернатора Дмитрия Махонина будет проведен конкурсный отбор на предоставление грантов предпринимателям, которые намерены развивать туристскую инфраструктуру в Прикамье, в том чисел приобретать модульные гостиницы и глэмпинги.

- Появление глэмпингов – это импульс для развития туризма в отдаленных местностях, - отметил заместитель руководителя Агентства по туризму и молодежной политике Сергей Хорошутин. - Сейчас идет тренд на экотуризм, и тем людям, которые занимаются экотуризмом, очень удобно использовать глэмпинги. Их можно установить прямо на поляне в лесу или на берегу реки, так как это не капитальные строения, а сезонные. Данный формат позволяет в самую насыщенную часть сезона дополнять существующую базу новыми местами, чтобы люди чувствовали себя комфортно.

В Прикамье уже появились глэмпинги. Три из них установили в Осе, на набережной «Бухта Беринга», это проект компании «Торговый двор». Осенью компания вошла в число девяти прикамских победителей конкурса Ростуризма, которые выиграли гранты на развитие туристических проектов, сообщили в Агентстве по туризму и молодежной политике. И благодаря федеральному гранту весной в Осе планируется создать целый глэмпинговый лагерь из 10 домиков со всеми удобствами. И набережная в районе бывшего речного грузового причала превратится в благоустроенное место отдыха.

- А началось все с фестиваля экстремальных водных видов спорта «Оса – территория Беринга», - рассказал директор компании «Торговый двор» Сергей Ажгихин. – Впервые мы его провели в 2016 году. Тогда в нем приняли участие 15 человек. За 4 года фестиваль дорос до Чемпионата России. В прошлом году количество зрителей достигло 12 тысяч, участие приняли 63 спортсмена из 18 регионов России. И поэтому мы задумались о том, где размещать приезжающих спортсменов. Вот и начали строить глэмпинги.

Сегодня «Бухта Беринга» - красивая набережная, выложенная тротуарной плиткой с глэмпингами, причалом для стоянки речных судов и волейбольной площадкой. Открытие центра активного отдыха «Бухта Беринга» запланировано к началу летнего сезона 2021 года.