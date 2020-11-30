«Погибли оба водителя». В Пермском крае произошла серьезная авария

ДТП произошло в Кудымкарском городском округе. Фото: ГУВД по Пермскому краю.

Вчера недалеко от Кудымкара в 19.05 произошло серьезное ДТП. По дороге Нытва - Кудымкар ехал УАЗ-23602, за рулем был 21-летний местный житель. На 114 километре трассы, он решил обогнать впередиидущий автомобиль. Водитель выехал на встречную полосу и врезался в КамАЗ. Произошло лобовое столкновение. Затем «Патриот Карго» отбросило на противоположную полосу, где с ним столкнулся «Хендай Солярис».

О силе удара можно судить по фото с места ДТП. УАЗ превратился в груду железа.

Водители грузовика и внедорожника от полученных травм погибли на месте. Водитель «Хендай» получил ушибы головы и ног. Ему назначено амбулаторное лечение.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщает ГУВД по Пермскому краю.