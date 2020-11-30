В Перми на стоянке взорвался легковой автомобиль

В автомобиле, который взорвался, было установлено газовое оборудование. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

В Перми 29 ноября около 12 часов дня на стоянке на улице Промышленная, 95 на воздух взлетел и загорелся легковой автомобиль. По информации источника в машине взорвалось газовое оборудование.

Очевидцы вызвали пожарных. Они быстро приехали на место ЧП и за считанные минуты справились с огнем. Угрозы другим автомобилям не было. К счастью, никто не пострадал. Проводится проверка по факту произошедшего.