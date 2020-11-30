В Роспотребнадзоре рассказали, в каких районах обнаружены новые случаи коронавируса

Заболевшие коронавирусом есть во всех территориях Пермского края. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Прикамье по последним данным 299 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие обнаружены в 33 территориях региона.

Больше всего жителей с COVID-19 в Перми – 168 заболевших. На втором месте - Березники, там 19 случаев. Третье место поделили Осинский городской округ и Пермский муниципальный район, в которых заболело 12 человек.

Еще 11 жителей с COVID-19 выявлено в Кунгуре, 7 – в Чернушинском городском округе, 6 – в Нытвенском городском округе. По 5 больных коронавирусной инфекцией в Очерском городском округе и Уинском муниципальном округе, по 4 – в Бардымском и Куединском муниципальных районах, а также в Чайковском, Краснокамском и Ординском городских округах.

В Большесосновском муниципальном районе, Горнозаводском и Октябрьском городских округах, как и в Гайнском муниципальном округе COVID-19 у 3 жителей.

В семи территориях по 2 заболевших. Это ЗАТО Звездный, Кудымкарский муниципальный округ, Кунгурский муниципальный район, а также Добрянский, Лысьвенский, Соликамский и Суксунский городские округа.

По одному заболевшему в Верещагинском и Красновишерском городских округах, Березовском, Косинском и Юсьвинском муниципальных округах, Карагайском и Кишертском муниципальных районах, а также в Кудымкаре.

Всего в Пермском крае выявлено 20382 заболевших. Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.