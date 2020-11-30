Синоптики рассказали, почему в Пермском крае не будет идти снег

Возможно, что снега в Перми не будет идти до середины декабря. Фото: архив "КП"

В Пермском крае вначале этой недели антициклон, который господствует над нашей территорией, достигнет своего максимума. Его центр сместится в Северный Казахстан. Атмосферное давление над Пермским краем 30 ноября будет высоким. Последний раз такой мощный антициклон в ноябре отмечался в 2016 году, - сообщают специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В результате похолодания в последние дни ноября, средняя температура за месяц по югу края и в Перми приблизится к норме и к показателям прошлого года.

Так же, как и в прошлом году, в конце ноября наблюдается существенный дефицит снега. Однако если в 2019 году снега было мало только по южным и центральным районам, то сейчас дефицит снега наблюдается по всему краю.

В этом году есть вероятность, что антициклон не уйдет из Пермского края еще долго и при таких условиях существенных осадков в Перми не будет еще как минимум 7-10 дней.