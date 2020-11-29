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Общество

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поручил переселить из полупустой двухэтажки ветерана труда

Кроме нее из ветхого дома уже почти все переехали
Андрей МАТЛИНАндрей МАТЛИН
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Дом, где живет ветеран труда. Фото: краевое правительство.

Дом, где живет ветеран труда. Фото: краевое правительство.

На приеме у губернатора Пермского края было рассмотрено обращение ветерана труда Валентины Селезневой из поселка Углеуральский.

Дмитрий Махонин поручил главе Губахи предоставить пенсионерке новое жилье.

- Она практически одна проживет в 12-квартирном доме, - объяснили в пресс-службе губернатора. - Первый подъезд аварийного двухэтажного здания полностью пустой, во втором, помимо пенсионерки, есть еще две семьи. Жителей половины квартир расселили по программе «Переселение с горных отводов», а ветерану труда пришлось обращаться за помощью в суд.

Губернатор поручил главе Губахинского городского округа подготовить заявку на участие в программе. По планам, в этом и следующем году новые квартиры получат жители трех многоквартирных домов в Углеуральском, еще 4 аварийных здания будут расселены в 2023 году. На эти цели из регионального бюджета будет направлено 114 миллиона рублей.