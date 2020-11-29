В Перми мемориал «Солдат России» у Дома офицеров украсили архитектурной подсветкой

Фото: мэрия Перми.

В Перми закончили благоустройство бульвара Советской Армии на участке от улицы Революции до Швецова. Финальным аккордом стало обустройство вечерней архитектурной подсветки мемориала «Солдат России». Этот памятник торжественно открыли весной.

Мемориал посвящен военнослужащим, погибшим во время боевых действий в «горячих точках» - во время гражданской войны в Таджикистане, в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, боевых действий в Сирии, во время Карибского кризиса 1962 года, Эфиопо-сомалийской войны и других боевых действий.