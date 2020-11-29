В Перми завели уголовное дело о мошенничестве при капремонте фасадов к 300-летию города

Фото: краевая прокуратура

Как известно, к 300-летию Перми пообещали отремонтировать фасады 71 здания в центре города, на Комсомольском проспекте. На это в бюджете города выделили почти миллиард - более 926 миллионов рублей.

Как отмечают в горадминистрации, капремонт фасадов идет с опережением графиков.

- В этом году завершены работы по ремонту фасадов на 9 многоквартирных домах, в высокой степени готовности находятся еще 5 многоквартирных домов, работы на которых будут полностью завершены до конца текущего года, - сообщили в краевом фонде капитального ремонта. - При этом в 2020 году планировалось сдать работы на 8 многоквартирных домах.

Но опережение могло быть еще больше: по планам этим летом должны были отремонтировать фасады в домах на Комсомольском проспекте, 50 и 63. Подрядчику - ООО «Стротекс» - перевели более 5,9 миллиона рублей. Но к работам ремонтники так и не приступили.

- В июле прокурор Свердловского района Перми потребовал от подрядчика приступить к ремонту фасадов, но это требование выполнено не было, - сообщили в краевой прокуратуре. – В связи с этим 26 ноября было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Максимальное наказание по такой статье – до 10 лет лишения свободы.