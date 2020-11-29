В Перми прохожий помог угонщику «раздеть» машину

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В краевом центре судили угонщика автомобиля. Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы. Судья предписал отправить его в колонию строгого режима, учтя судимость пермяка, а, возможно, и его изобретательность.

Угнал он машину так.

- Ночью он был в гостях в микрорайоне Запруд, вышел на улицу и заметил припаркованный во дворе ВАЗ-21093, - рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. - Он выбил окно, забрался в салон, соединил провода зажигания и поехал по городу. На перекрестке улиц Сивкова и Карпинского автомобиль заглох. Тогда злоумышленник решил похитить из машины все, что сможет.

Раздевать «девятку» посреди улицы угонщик не решился. Но быстро нашел выход.

- Он попросил прохожего помочь отогнать транспортное средство во двор, забрал из него аккумулятор, музыкальное оборудование, сумку с инструментами и другое имущество, - сообщили в полиции. - Автомобиль быстро нашли, а затем задержали и похитителя.

Отсиживая свой срок, осужденный должен будет перечислить владельцу «девятки» 35 тысяч рублей.