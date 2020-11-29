В Пермском крае за сутки выявили 299 новых случаев заражения COVID-19

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В Роспотребнадзоре сообщили, что в Пермском крае за прошедшие сутки выявлено 299 новых случаев заражения COVID-19: 126 человек проходят лечение в больницах, 173 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Причем, больше 90 процентов заболевших коронавирусом за сутки – это жители региона старше 45 лет. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 20 382. Ежесуточный прирост больных составил 1,5% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,0 (на 28 ноября – 1,01). С картой распространения коронавируса в Пермском крае можно ознакомиться на сайтеwww.permkrai.ru/antivirus.

Из 299 новых инфицированных – 100 мужчин, 198 женщин и 1 ребенок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 23 человека, 153 человека в возрасте 45-65, 122 человека старше 65 лет. Заболевшим назначено лечение.