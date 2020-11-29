Губернатор Дмитрий Махонин поздравил женщин Прикамья с Днем матери

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- Дорогие женщины! От всей души поздравляю вас с замечательным праздником – Днем матери, - обратился губернатор Дмитрий Махонин к жительницам Прикамья. -

Для каждого из нас мама – самый близкий и любимый человек, заботливый, добрый и понимающий. Благодаря нашим мамам мы раскрываем свои таланты и реализуемся в жизни. Даже когда становимся взрослыми, мы нуждаемся в вашей поддержке – она дает нам силы, помогает преодолевать трудности, добиваться успеха.

Материнство – это непростой труд, без выходных и отпусков. Вы успеваете все: растить детей – своих и приемных, беречь семью, строить карьеру, заниматься общественной деятельностью. Важнейшая задача Правительства Пермского края – создавать вам достойные условия жизни и поддерживать институт семьи.

Дорогие наши мамы и бабушки, в повседневных делах мы не всегда находим время, чтобы выразить нашу любовь и благодарность. Но каждая встреча с вами – возможность стать чуть-чуть счастливее. Пусть в этот праздник ваши дети будут рядом, подарят вам свое тепло и внимание. Чтобы в каждой семье мама чувствовала себя защищенной, нужной и любимой.

От всей души желаю вам счастья, здоровья и благополучия!