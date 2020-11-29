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В Перми по требованию Роспотребнадзора суд приостановил на 60 суток деятельность детской спортивной секции по тхэквондо, расположенной в цокольном этаже многоэтажки.

- Специалисты регионального управления Роспотребнадзора установили, что РОО «Спортивная Федерация Традиционного Тхэквондо Пермского края» в нарушение санитарно-эпидемиологических требований разместило в цокольном этаже одного из многоквартирных домов по улице Макаренко помещение секции физкультурно-оздоровительного назначения для детей, - прокомментировали это решение в Мотовилихинском суде Перми. - Документы, подтверждающие проверку эффективности работы, очистку и дезинфекцию систем приточно-вытяжной вентиляции не были представлены. Работа региональной общественной организации «Спортивная Федерация Традиционного Тхэквондо Пермского края» в части занятия спортом детей в «Таэко-клубе «Макаренко» запрещена.

Постановление в законную силу пока не вступило, и может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.