«9 пьяных за рулем и 11 без прав»: В окрестностях Перми провели рейд «Опасный водитель»

Фото: ГИБДД по Пермскому краю.

Госавтоинспекторы провели пятидневный рейд на дорогах Пермского района.

- Вместе с сотрудниками ГИБДД проверки проводили участковые уполномоченные полиции и представители «Совета отцов» при Уполномоченном по правам ребенка Пермского края, - рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. - Наряды были рассредоточены по населенным пунктам и автодорогам района.

Всего проверили более 300 автомобилей, составили 113 протоколов. Задержали 11 водителей без прав, 9 - в состоянии алкогольного опьянения за рулем, у 12 водителей не были пристегнуты ремни безопасности, 8 - перевозили детей без специальных удерживающих устройств. Кроме того, госавтоинспекторы остановили трех водителей, которые выезжали на встречную полосу, пересекая сплошную линию.

- Также патрули ГИБДД в рамках мероприятия «Внимание, пешеход» дежурили возле пешеходных переходов, - сообщили в ГУ МВД Прикамья. - Выявили четырех водителей, которые не пропустили пешеходов, идущих по «зебре», и 12 пешеходов, которые решили перебежать дорогу в неположенном месте.