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Смертельное ДТП случилось вчера вечером в Кунгурском районе. Иномарка сбила пожилую женщину на пешеходном переходе.

- В 17.30 28 ноября в Кунгурском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. – В деревне Беркутово у дома на улице Бачурина 36-летний водитель автомобиля «Ниссан» сбил 83-летнюю женщину. По предварительной информации, пенсионерка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. С серьезными травмами ее доставили в больницу, но в реанимации она скончалась, не приходя в сознание скончалась. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.