Дмитрий Махонин рассказал, когда планируется завершить строительство новой инфекционной больницы

- Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня во время прямого эфира глава Прикамья Дмитрий Махонин рассказал о проекте строительства инфекционной больницы.

Губернатор объяснил, что ее быстрое возведение сейчас не решило бы насущных проблем. Ввести в эксплуатацию медучреждение краевые власти планируют в третьем квартале 2023 года.

- Максимум такие больницы сейчас возводят мощностью в 100-250 коек. В крае сейчас уже создано четыре с половиной тысячи коек. Конечно, строит инфекционную больницу нужно, и мы будем этим заниматься, все договоренности у нас с инвесторами есть, - цитирует слова губернатора издание buisness-class.

Глава региона также отметил, что на следующей неделе будут проведены переговоры с институтом развития «ВЭБ.РФ» по поводу поддержки региональных медицинских проектов, в том числе и инфекционной больницы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прямой эфир губернатора Пермского края Дмитрия Махонина: о дорогах, долгостроях, коронавирусе и личном

Глава региона провел первый после выборов прямой эфир (подробнее..)