Дмитрий Махонин рассказал, где и с кем будет отмечать Новый год

Фото: Дмитрий Махонин/Instagram

Сегодня губернатор Пермского края провел первый после выборов прямой эфир. На нем Дмитрий Махонин отвечал на вопросы жителей региона. Говорили о многом - о дорогах, долгостроях, дистанционном обучении, вакцинации и другом. В конце эфира глава региона сказал, что нужно быть максимально открытым и ответил на ряд вопросов личного характера.

Каким видом спорта вы занимаетесь?

К сожалению, последнее время у меня не так много времени на занятия спортом, - говорит губернатор. - Хотя стараюсь уделять этому время. Летом удалось поиграть в стритбол, а с февраля c перерывом осваивал хоккей. Сейчас стараюсь играть раз в неделю. Спорт я люблю и всем советую им заниматься, особенно игровыми видами, которые развивают командный дух.

Кем хочет стать ваша дочь Люба?

- Когда я у нее спрашивал, сказала, что хочет стать медсестрой, - улыбается Дмитрий Махонин. - Может, передумает, но пока у нее вот такая мечта.

Где вы планируете встречать Новый год?

Тут никаких изменений нет, мы с семьей традиционно встречаем Новый года на своей малой родине в Рябинино, - поделился губернатор. - К тому же этот год был тяжелым, а на родной земле всегда приятней, она дает силы.