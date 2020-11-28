Дорогу в обход Чусового сдадут в 2021 году

- Фото: архив "КП"

Сроки строительства дороги в обход Чусового неоднократно сдвигались. Сначала ее обещали сдать в 2019, потом в конце 2020. Наконец, 25 ноября дорогу открыли, но только до весны 2021, тогда ее снова закроют до осени, чтобы полностью завершить работы на объекте - укрепить насыпь и обустроить водоотведение. Пермяки спросили у губернатора, когда они смогут без проблем пользоваться объездной дорогой.

- Проект действительно очень долгожданный, - отмечает губернатор. - Поскольку с его запуском разгрузится трафик через центр города. Действительно, дорога открыта пока по временному маршруту, потому что в свое время проектировщиком были совершены ошибки - насыпь, которая была возведена, просто осыпалась. Пришлось экстренно ее убирать, до конца мы еще с этим не справились, но летом подрядчик снова приступит к работам. Автомобилистам придется потерпеть, потому что временно ее снова закроют. Мы сознательно открыли ее сейчас, чтобы максимально снизить неудобства. В следующем году мы доведем ее до ума, также решили, что дорога будет полностью освещена.