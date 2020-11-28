В Перми возбудили уголовное дело о мошенничестве при ремонте домов на Комсомольском проспекте

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Прокуратура Свердловского района проверила соблюдение законодательства при капремонте домов № 50 и 63 по Комсомольскому проспекту.

Соответствующие муниципальные контракты НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» заключил с ООО «Стротекс» в декабре 2019 года. По условиям договора подрядчику перечислили более 5,9 миллионов рублей в качестве аванса.

- По состоянию на июль 2020 года работы так и не были начаты, в связи с чем прокурором Свердловского района заказчику и подрядчику были внесены представления, в которых потребовано в ближайшие сроки приступить к проведению работ. Однако требования прокуратуры в установленные сроки не были исполнены, что явилось основанием для направления соответствующих материалов в правоохранительные органы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование уголовного дела и устранение выявленных нарушений остается на контроле прокуратуры района.

Напомним, ремонт фасадов, крыши и фундамента домов на Комсомольском проспекте приурочен к празднованию 300-летия города.