В Перми сократят интервалы между автобусами маршрута № 108

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Пермяки пожаловались Дмитрию Махонину на увеличение интервалов автобусного маршрута №108.

- Автобус хочет очень редко. Раньше интервалы составляли 10 минут, сейчас 30 в будни и час в выходные. А водители пропускают часть остановок, - написала Любовь Афонова.

Дмитрий Махонин объяснил, что проблема возникла, когда городской автобусный маршрут №42 заменили на муниципальный №108, следующий по тому же маршруту.

- Поменяли и бездумно увеличили интервалы, - говорит губернатор. - В министерстве транспорта мне гарантировали, что интервал сократят до 10-минут, автобус будет останавливаться на всех остановках. Также на маршруте будут действовать муниципальные городские транспортные карты. Надеюсь, Минтранс свои обещания исполнит, буду лично следить и контролировать.