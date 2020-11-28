В Прикамье провели более миллиона тестов на коронавирус

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 19 782 Фото: архив "КП"

По данным Управления Роспотребнадзора, в Пермском крае провели 1,005 млн. исследований на коронавирус.

В среднем проводятся 7,9 тысячи исследований в день. Охват тестированием в регионе, по последним данным, составляет 277,8 человек на 100 тыс. населения. В надзорном ведомстве также отметили снижение числа проводимых тестов, это связано с изменением в части обследования лиц, контактировавших с больными COVID-19. С 18 ноября анализ на наличие инфекции у этой группы лиц берут только при наличии симптомов ОРВИ.

Общее число инфицированных в Пермском крае на утро 28 ноября достигло 19 782.