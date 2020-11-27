Первая СБЕР ЕАПТЕКА открылась в Казани

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27 ноября 2020 года в Казани открылась СБЕР ЕАПТЕКА. Появление в Республике Татарстан первой аптеки с доставкой и собственным хабом позволит существенно улучшить доступность лекарств для жителей региона.

В церемонии открытия приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, заместитель Председателя Правления Сбербанка Ольга Голодец, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Петр Колтыпин, основатель и генеральный директор компании СБЕР ЕАПТЕКА Антон Буздалин. Мероприятие началось с экскурсии по хабу: участников и гостей познакомили с особенностями работы СБЕР ЕАПТЕКИ как одного из технологических лидеров в своей области. Рустам Минниханов и представители СБЕР ЕАПТЕКИ ответили на вопросы журналистов, а также пообщались с сотрудниками новой СБЕР ЕАПТЕКИ — фармацевтами и работниками склада.

Первый заказ с лекарствами и товарами для здоровья сделал Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. СБЕР ЕАПТЕКА направила его подопечным благотворительного фонда, который помогает тяжелобольным детям и их семьям.

Новая СБЕР ЕАПТЕКА открылась на ул. Саид-Галеева, д. 6. Помещение, оснащенное по современным фармацевтическим стандартам, занимает 582,8 м2, из которых на 370 м2 располагается склад и 92 м2 — торговый зал. Остальное отведено под курьерскую зону, подсобные и складские помещения.

В СБЕР ЕАПТЕКЕ строго соблюдаются правила профилактики. Работа сотрудников организована в безопасном эпидемиологическом формате, кассы оснащены перегородками, предусмотрена зона для обработки рук санитайзером. Для всех обязательны маски, перчатки и соблюдение социальной дистанции. Помещение аптеки также оборудовано терминалом для электронной очереди и монитором.

В ассортименте аптеки в Казани будет 18 000 лекарств и товаров для здоровья. Аптека будет обслуживать более 1000 заказов на доставку в день.

В течение ближайших двух лет СБЕР ЕАПТЕКА планирует открыть 10 аптек в регионе: 5 в Казани, остальные — в Набережных Челнах, Альметьевске, Бугульме и Нижнекамске. После выхода на пиковые показатели каждая аптека будет создавать более 10 рабочих мест для персонала и более 50 — для курьеров.

Республика Татарстан — один из 20 новых регионов, в которых в этом году начнет работу СБЕР ЕАПТЕКА. В декабре новые аптеки с доставкой откроются в Кирове, Симферополе, Петрозаводске, Костроме, Рязани, Пскове, Пензе, Великом Новгороде, Астрахани и Волгограде. В планах на 2021 год — запуск ещё в 125 городах (200 точек). Всего в течение 2021 и 2022 годов планируется открытие 307 точек в 185 городах России.

Рустам Минниханов, Президент Республики Татарстан:

«Реализация проекта СБЕР ЕАПТЕКА позволит значительно улучшить доступность лекарств для татарстанцев. Здесь предусмотрены все моменты: качество доставляемых лекарственных препаратов, широкий ассортимент и скорость доставки. Мы искренне благодарны СБЕР за то, что такая большая программа будет реализована у нас в республике. Стоит отметить, что число аптечных хабов будет только расти. Это очень важно. Не секрет, что в регионах имеются некоторые перебои с лекарствами. Но наличие такого серьёзного игрока как СБЕР ЕАПТЕКА позитивно отразится на доступности медикаментов для нашего населения».

Антон Буздалин, генеральный директор компании СБЕР ЕАПТЕКА:

«Мы продолжаем развиваться и выходить в новые регионы, чтобы реализовывать свою миссию: упрощать доставку товаров для здоровья тем, кому это важно. Присутствие главы республики на торжественном открытии первой в Казани СБЕР ЕАПТЕКИ — большая честь для нас. В сотрудничестве с правительством Татарстана мы будем работать над открытием еаптек в других городах и повышением доступности лекарств в регионе».

Ольга Голодец, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Сбер — ведущая технологическая компания России, и для нас особенно важно постоянно развивать свои сервисы, предлагать новые услуги нашим клиентам. Помощь в области здоровья и медицины сегодня особенно востребована. Компании индустрии здравоохранения Сбера — СберЗдоровье, СБЕР ЕАПТЕКА предлагают лучшие и самые качественные медицинские сервисы. Хаб СБЕР ЕАПТЕКИ неслучайно открывается в Казани. Руководство Татарстана с большим вниманием относится к здоровью и благополучию населения, это ведущий регион по внедрению новых технологий. СБЕР ЕАПТЕКА пришла в очень короткие сроки, организовала свою работу в Татарстане, и это окажет существенное влияние на качество жизни и здоровье наших клиентов».

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Я очень рад, что сегодня мы запустили здесь, в Казани, первую аптеку с доставкой. СБЕР ЕАПТЕКА — это действительно лучший сервис по доставке лекарств с широким ассортиментом. И благодаря тесному сотрудничеству с Правительством Республики Татарстан теперь он доступен и для жителей Казани, которые смогут заказывать необходимые лекарства не выходя из дома».