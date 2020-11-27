«Такман» открывает сезон

Фото: горнолыжный курорт «Такман»

28 ноября горнолыжный курорт «Такман», находящийся в Чусовом, открывает новый сезон. В этом году на курорте появились новые трассы для фрирайда. А благодаря победе в грантовом конкурсе Ростуризма «Такман» приобретет новое туристическое оборудование. Как сообщили в Агентстве по туризму и молодежной политике, 9 компаний из Пермского края стали победителями конкурса Ростуризма и выиграли гранты на развитие туристических проектов. В их числе и два горнолыжных курорта: «Такман» и «Иван-гора».

Глава Прикамья Дмитрий Махонин подчеркнул, что Пермский край обладает мощными ресурсами для дальнейшего развития горнолыжного туризма:

- Потребности в этом виде отдыха в регионе высокие, спрос устойчивый. Всего на территории края располагается 21 горнолыжный курорт. Специализированная инфраструктура постепенно создается и расширяется. При этом актуальной остается задача переформатирования крупных горнолыжных курортов во всесезонные парки активностей.

К началу зимнего сезона на горнолыжном курорте «Такман» основательно подготовились к встрече гостей, подтверждая статус флагмана отрасли.

- В этом году мы постарались за летний период подготовить всем сестрам по серьгам, - рассказывает директор компании «Движение» Рафит Мухутдинов. - Для фрирайдеров мы в пять раз увеличили зону катания - максимально расчистили лес, убрали весь валежник, завалы. Для любителей трассового катания добавили еще одну трассу. А также изменили зону приземления на больших трамплинах, максимально приблизив ее к мировому уровню.

Горнолыжный курорт «Такман» готов принять отдыхающих с обновленным оборудованием и качеством сервиса.