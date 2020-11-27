Народный мастер из Соликамска создает из глины «пермяков – соленые уши»

Фото: Сергей Пятков

Финал Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» в связи с пандемией перенесен на начало 2021 года. В нем примут участие пермские ремесленники, которые завоевали призовые места на окружном этапе конкурса «Большой Урал», сообщили в Агентстве по туризму и молодежной политике Пермского края.

Один из финалистов – народный мастер из Соликамска Сергей Пятков. Его солонка «Соленые уши» заняла третье место в номинации «Сувенир региона». Кстати, в прошлом году другая солонка - «Старичок-солевичок» также заняла третье место в номинации «Сувенир города», но уже в финале Всероссийского конкурса.

- В этом конкурсе я участвую уже не первый раз, - рассказал Сергей Пятков. – Наш Соликамск знаменит как соляная столица России, поэтому я стараюсь в своем творчестве развивать эту тему. Делаю из глины «пермяков – соленые уши» - веселых мужичков с большими ушами и мешочками за спиной. И различные солонки, которые пригодились бы в быту. Провожу и мастер-классы для детей и пенсионеров.

- Необходимо развивать и популяризировать народные промыслы, как примеры самобытности культуры народов Прикамья, - подчеркнул губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. - Ремесленникам необходимо оказывать необходимую поддержку, в том числе, учитывать в законодательстве их интересы. Это поспособствует развитию туризма, бизнеса, в какой-то степени промышленности.

Напомним, Всероссийский конкурс «Туристический сувенир» проводится с 2015 года, с 2018 года – при информационной поддержке Федерального агентства по туризму РФ. В 2019 году Пермский край занял 15-е место среди 42 регионов.