В Роспотребнадзоре рассказали, сколько туристов с коронавирусом приехали в Пермь из Турции

Дистанционная термометрия за 9 месяцев проведена 274 тысячам пассажиров аэропорта. Фото: Иван ВИСЛОВ

В «Международный аэропорт «Пермь» больше 2,8 тысяч самолетов встретили сотрудники санитарно-карантинного Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. Они подвели итоги по итогам 9 месяцев 2020 года.

Дистанционная термометрия проведена 274 тысячам пассажиров. Зафиксировано 305 случаев заражения вирусами – 1 случай лихорадки Денге у туриста, посетившего Доминиканскую Республику и 304 случая COVID-19 у туристов, вернувшихся из Турции.