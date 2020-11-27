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Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, сколько туристов с коронавирусом приехали в Пермь из Турции

Санитарно-карантинный пункт подвел итоги работы за 9 месяцев
Анна Маркова
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Дистанционная термометрия за 9 месяцев проведена 274 тысячам пассажиров аэропорта.

Дистанционная термометрия за 9 месяцев проведена 274 тысячам пассажиров аэропорта.

Фото: Иван ВИСЛОВ

В «Международный аэропорт «Пермь» больше 2,8 тысяч самолетов встретили сотрудники санитарно-карантинного Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. Они подвели итоги по итогам 9 месяцев 2020 года.

Дистанционная термометрия проведена 274 тысячам пассажиров. Зафиксировано 305 случаев заражения вирусами – 1 случай лихорадки Денге у туриста, посетившего Доминиканскую Республику и 304 случая COVID-19 у туристов, вернувшихся из Турции.

Коронавирус в Перми и Пермском крае