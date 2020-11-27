В Пермском крае вынесли приговор мотористу, который изнасиловал 17-летнюю девушку на речном буксире

24-летнего мужчину приговорили к 9 годам колонии строгого режима. Фото: Василий Вахрин

Суд вынес приговор 24-летнему мужчине, которого обвиняли по нескольким серьезным статьям уголовного кодекса.

В ночь с 29 на 30 июля этого года он пьяный напал на 17-летнюю девушку. Изнасиловал ее и совершил насильственные действия сексуального характера.

Преступление произошло на борту судна, в судовом ходу реки Кама, в районе города Краснокамска.

- Собранные следственными органами Уральского следственного управления на транспорте СКР доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении жителя Пермского края – 24-летнего рулевого-моториста речного буксира, - сообщает ведомство. - Он признан виновным ему 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.