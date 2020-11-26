«Работают правоохранительные органы». В доме-интернате Рудничный скончалась девочка

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В доме-интернате Рудничный скончалась маленькая пациентка. Девочка имела статус паллиативного ребенка с тяжелой формой ДЦП.

- В Рудничном доме-интернате города Кизела работают правоохранительные органы, причиной стала смерть одного из постояльцев от 14 ноября, - сообщили «Комсомольской правде»-Пермь» в краевом минсоцразвития. - Следствию оказывается полное содействие.

- 14 ноября к пациентке интерната «Рудничный» была вызвана бригада «скорой медицинской помощи», - пояснила начальник отдела родовспоможения минздрава Прикамья Елена Черкасова. - Лежачий образ жизни, невозможность проводить процедуры по санации трахеи и бронхов, отсутствие кашлевого рефлекса привели к застойной пневмонии. Медиками «скорой» состояние девочки было оценено как тяжелое, но ее транспортировку сочли опасной из-за риска ухудшения самочувствия или летального исхода.

Лечить ребенка приняли решение в изоляторе интерната, где созданы все условия для оказания стационарной медпомощи и надлежащего ухода за паллиативными больными. Но несмотря на все усилия врачей, ребенок скончался в тот же день.

А через неделю стало известно о том, что в доме-интернате Рудничный началась вспышка коронавируса. Взяли тесты у всех маленьких постояльцев интерната. У 22 ребят они пришли положительными. Контактными были признаны 53 ребенка. Сейчас в учреждении организована «красная зона», часть детей проходят лечение в доме-интернате, часть госпитализирована в больницу.

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Еще 53 считаются контактными (Подробнее...)