Всероссийские фестивали инвалидов в Прикамье смогут проходить и зимой

На базе «Русь» ежегодно проходит Всероссийский фестиваль инвалидов на колясках. Фото: база "Русь".

9 компаний из Пермского края стали победителями конкурса Ростуризма и выиграли гранты на развитие туристических проектов, сообщили в Агентстве по туризму и молодежной политике.

Одна из них - база отдыха «Русь» из Чайковского, победившая в номинации «Реализация социальных проектов, направленных на создание и развитие доступной туристской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, адаптационные работы по созданию безбарьерной среды».

На базе «Русь» ежегодно проходит Всероссийский рыболовный фестиваль инвалидов на колясках, дающий возможность людям с ограниченными возможностями здоровья получить новые впечатления, пообщаться с единомышленниками, заняться спортом и отдохнуть.

- Каждый год в фестивале принимает участие около 400 человек, - рассказал директор базы Вадим Михалев. – Кроме самой рыбалки участники фестиваля состязаются в стрельбе из лука и пневматической винтовке, а также проходят соревнования по бочче (спортивная игра с шарами, похожая на петанк).

Но все мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья на базе «Русь» могли проходить только летом, так как зимой не было подходящих условий. Но с помощью гранта Ростуризма будет приобретен всепогодный павильон вместимостью 150-200 человек. И тогда Всероссийские фестивали инвалидов в Чайковском смогут проходить и в зимнее время.

Кстати, база «Русь» заняла 1-е место в номинации «Загородная база отдыха эконом-класса» в конкурсе «Лучший существующий объект туризма ПФО» на фестивале – презентации туристических ресурсов Приволжского Федерального Округа «Открой Приволжье».