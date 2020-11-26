Пермская туристическая компания объединила 10 регионов

В Осе был открыт памятник, посвященный экспедиции Беринга. Фото: личная страница Ильдара Маматова.

Пермский край активно проявил себя при подготовке к конкурсу Ростуризма. В результате 9 компаний, представляющих Прикамье, выиграли гранты на развитие туристических проектов, сообщили в Агентстве по туризму и молодежной политике.

Одним из победителей конкурса Ростуризма в номинации «Разработка новых туристских маршрутов, мобильных приложений - путеводителей по туристским маршрутам и создание аудиогидов» стал проект «Экспедиция Беринга: маршруты и аудиогиды». Это межрегиональный проект, объединяющий 10 регионов Урала и Сибири.

Ранее при поддержке Агентства по туризму и молодежной политике был организован самый протяженный образовательно-патриотический турмаршрут в мире, повторяющий путь легендарных Камчатских экспедиций под руководством Витуса Беринга, - «Великая Северная экспедиция». В настоящее время к реализации проекта «Великая Северная экспедиция» на межрегиональном уровне присоединились Иркутская, Тюменская, Омская и Томская области, Республика Бурятия, Ханты-Мансийский автономный округ, Красноярский, Алтайский и Забайкальский края.

- В каждом из городов проекта мы создаем пешеходные маршруты и снабжаем их аудиогидами, - рассказал руководитель проекта «Экспедиция Беринга: маршруты и аудиогиды» Ильдар Маматов. - Каждый желающий пройтись по маршруту может слушать аудиорассказы, которые мы публикуем на портале для путешественников. Для людей с ограниченными возможностями по слуху мы переводим эти гиды на язык жестов. Для иностранцев – на английский, китайский и немецкий языки. Таким образом мы информационно соединяем многие регионы России. В Пермском крае такие аудиоистории уже имеют Пермь, Оса, Кунгур, Соликамск, Суксун, которые.