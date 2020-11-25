В Перми 26 ноября ожидается сильный снег

. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Вечером 25 ноября, около 23 часов в Перми начнется сильный снегопад, который продлится всю ночь и день 26 ноября. Такой прогноз метеорологов озвучили в администрации Перми. В связи с этим дорожникам настоятельно рекомендуют чистить снег не только на проезжей части, но и на тротуарах и парковочных карманах, а также обрабатывать улицы противогололедными реагентами.

По информации Пермского ЦГМС – филиала ФГБУ «Уральское УГМС», 26 ноября ожидается облачная погода с прояснениями, местами на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный будет дуть со скоростью 5 -10 метров в секунду. Температура воздуха –3… –8°, ночью при прояснении до –12°.

В МЧС напомнили водителям о необходимости соблюдать правила дорожного движения, использовать зимние шины, а также соблюдать скорость, которая обеспечивала бы безопасность дорожного движения в сложных дорожно-метеорологических условиях.