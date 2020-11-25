Как остаться командой вне офиса: бизнес-лидеры обсудили инструменты развития корпоративной культуры на удаленке

Фото: Райффайзенбанк

Удаленная работа, введенная как временный формат весной, для многих компаний стала постоянной. Работа из дома либо по гибридному графику, совмещающему дом и офис, заменила стандартную офисную. О вызовах и преимуществах такого подхода говорили эксперты на конференции РБК «Как остаться командой вне офиса: инструменты и методы».

Одним из таких вызовов стала мотивация удаленных сотрудников. Директор по персоналу Райффайзенбанка Владимир Химаныч отметил, что удаленка выявила два типа организаций, различие между которыми кроется в корпоративной культуре. Если один тип организаций строит свою культуру на доверии, то другой – на контроле.

«Организации, которые строили свою корпоративную модель на контроле, столкнулись с тем, что люди стали работать хуже, когда контроль над ними ослабел. Эти организации экстренно придумывают схемы контроля рабочего времени и действий людей, и мы видим, что такая модель в долгосрочном плане неустойчива, – отметил Владимир Химаныч. – Те же, которые строили свою модель по принципу доверия и автономии, оказались в более выигрышном положении, потому что их производительность не пострадала».

Еще одна тема обсуждения – интеграция новых людей в компанию и их знакомство с корпоративной культурой. Спикеры отметили, что соответствие новичков ценностям компании, а также создание единого информационного поля для всех сотрудников играет здесь решающую роль. Однако влияют и другие факторы.

«Мы поняли, что кроме единого информационного поля должно быть еще и эмоциональное, – подчеркнула Елена Павлова, директор по персоналу и организационному развитию АО «Фармстандарт». – И его создает только человек. Должен быть некий мостик, который соединяет новичка с человеком, который погружает его в компанию, и это ключевой фактор для эффективной интеграции».

Как показала дискуссия, остается решить еще много вопросов для полной перестройки на новый формат работы, однако всем очевидно, что перемены с нами надолго. И, как отметил управляющий партнер Odgers Berndtson Роман Тышковский, лучшее, что можно сделать – это принять их.

«Если мы говорим про вызовы следующего года, это попытаться не унывать и не обсуждать набившие оскомину темы про ковид. Они нас ни к чему не приближают, – прокомментировал он. – Ключевые вызовы – это, во-первых, принять реальность, понять, как в ней функционировать, а всё остальное попытаться нивелировать и мотивировать людей на созидание. Нельзя жить в ситуации выживания долго, нужно расслабиться и работать с удовольствием. И главная компетенция сейчас – сделать так, чтобы люди работали с удовольствием».

Полная запись дискуссии доступна на сайте РБК Конференции.