Tele2 расширила зону покрытия сети в Пермском крае за 10 месяцев 2020 года

Фото: предоставлено Tele2

В 2020 году оператор увеличил количество базовых станций стандарта 4G в регионе на 10%. За этот период количество 4G-устройств в сети Tele2 в Пермском крае увеличилось на 16,4%, а объем потребляемого трафика в регионе вырос на 49%. В топ-5 городов и районов региона по потребляемому объёму трафика вошли Пермь, Березники, Кунгур, Соликамск и Лысьва.

Мобильный оператор также выделил основные инфраструктурные проекты 2020 года в регионе. Сеть Tele2 модернизирована на 34% базовых станций в Пермском крае. Новые объекты связи появились в поселке Скопкортная Александровского района, деревне Груни Нытвенского района, селах Верхний и Нижный сып, деревне Ломь (Уинский район), поселке Акилово Кочевского района, в СНТ «Кама» (Бершеть Село Пермского района) и других населенных пунктах и районах края.

Антон Антонов, директор пермского филиала Tele2:

- Сейчас связью стандарта 4G и голосовой связью обеспечены 95% жителей региона, 3G – 92%. Мы хотим, чтобы наши абоненты могли активно пользоваться мобильным интернетом и онлайн-сервисами везде, где им нужно. Поэтому продолжаем активно работать над улучшением качества сети и не снижаем темпы.

Материал предоставлен компанией Tele2