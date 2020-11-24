«Протаранил «Мазду». В Перми произошло ДТП с пострадавшим

ДТП произошло на улице Целинной. Фото: ГУВД по Пермскому краю.

В Перми 23 ноября произошло ДТП на улице Целинной. Около 17.00 33-летний водитель «Мазда 3» ехал в сторону улицы Ивана Франко. В районе дома 23 по Целинной он повернул налево вне перекрестка и создал помеху ВАЗу 12 модели. Отечественная легковушка протаранила «Мазду». Машины получили серьезные повреждения. Травмы головы получил 28-летний водитель ВАЗ. Он госпитализирован в больницу.

- Водитель иномарки неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, - сообщает ГУВД по Пермскому краю. - В отношении мужчины вынесено определение по делу об административном правонарушении и проведении административного расследования.