«Снесло весь капот». В Пермском крае произошло лобовое столкновение автомобилей

Авария произошла в Губахинском районе. Фото: ГИБДД по Пермскому краю.

В Губахинском районе сегодня днем произошло серьезное ДТП, в котором пострадали четыре человека. По дороге «Кунгур - Соликамск» автомобиль ВАЗ-2115, за рулем которого была женщина выехал на встречную полосу.

- По предварительной информации, водитель не учла дорожные и метеорологические условия, не выбрала оптимальную скорость, - сообщает ГИБДД по Пермскому краю. - Не справилась с управлением и допустила выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Опель».

В аварии пострадали 3 человека: водитель и пассажир ВАЗа, а также пассажир иномарки.