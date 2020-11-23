«Редкое явление». В Пермском крае на водохранилище образовался зеркальный лед

Зеркальный лед в заливах Камского водохранилища. Фото: Андрей Шихов.

В Пермском крае, в заливах Камского водохранилища образовался зеркальный лед. Об этом явлении рассказал на своей странице в соцсети доцент ПГНИУ Андрей Шихова. Он рассказал, что для нашего региона это очень редкое явление, последний раз такое было в 2007 году.

Зеркальный лед - редкое для наших мест явление. Фото: Андрей Шихов.

«Прошел год, и заливы Камского водохранилища вновь покрылись зеркальным льдом. Явление это само по себе для нас редкое. Анализ архивов погоды позволяет предположить, что последний раз (до 2019 года) такое было в 2007 г., а до того в 1999 г. Но не факт что лед тогда достигал необходимой прочности. А чтобы это все наблюдать в выходной день при солнечной погоде и два года подряд - еще более удивительное стечение обстоятельств», - пишет Андрей Шихов. - Уже на неделе (во вторник или в среду) пойдет снег, и такого чуда мы можем не увидеть еще лет двадцать, если не больше.

Фото: Андрей Шихов.

Специалист объясняет, что зеркальный лед образовался из-за морозов и отсутствия снега.