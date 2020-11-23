«Крыша всмятку». В Пермском крае в ДТП пострадали два человека

В аварии пострадали два человека. Фото: ГИБДД по Пермскому краю.

В Кунгурском районе 21 ноября произошло ДТП. Примерно в 14.40 по дороге «Саркаево-Заозерье» ехал автомобиль «Нива». За рулем был 54-летний житель Перми. На 12 км он превысил скорость, машину занесло, она улетела с дороги в кювет и несколько раз перевернулась.

- В результате ДТП травмы получили водитель «Нивы» и его пассажир, 55-летий мужчина, - сообщает ГИБДД по Пермскому краю. - Оба госпитализированы в медицинское учреждение. По факту автоаварии проводится проверка.

Автомобиль серьезно пострадал, крышу вдавило в салон.