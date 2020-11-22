В Перми прокуратура проверяет школу, где массово заболели дети

Заболевшие дети обедали в школьной столовой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Ленинского района проверяет «английскую» школу №7, где заболели дети. Напомним, вечером 19 ноября несколько ребят из младших классов почувствовали себя плохо: тошнота, рвота, боли в животе, температура. Девяти школьникам пришлось обратиться в больницу.

Что послужило причиной – вирусная инфекция или пищевое отравление, пока неизвестно. Но, по нашим данным, все заболевшие в тот день обедали в школьной столовой.

- Мы проверим соблюдение образовательным учреждением качества питания и санитарно-эпидемиологического законодательства, - сообщили в прокуратуре. – Сейчас все дети находятся дома в удовлетворительном состоянии.

В проверке принимают участие специалисты краевого Роспотребнадзора, Министерства здравоохранения и городского департамента образования.